عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تسريبات تكشف الأسعار المتوقعة لـ iPhone 15.. وميزات في WhatsApp واتساب ستبهرك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شبيه آيفون وسعره مناسب.. أفضل موبايل ريلمي للشباب


تشكل أسعار هواتف آيفون عائقا كبيرا بالنسبة لراغبي الشراء، حيث تعتبر الأكثر جذبا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة إمكاناتها وتصميمها المميز، الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يتجهون إلى شراء هواتف أندرويد لتنوع الموديلات وكذلك وجود فئات سعرية متعددة تناسب الجميع.

 

الأغلى في تاريخ آيفون.. تسريبات تكشف الأسعار المتوقعة لـ iPhone 15


تفصلنا أسابيع قليلة عن إطلاق هواتف آيفون الأحدث iPhone 15، حيث من المتوقع بشكل كبير أن تعلن شركة آبل الأمريكية عن الهواتف في منتصف شهر سبتمبر القادم، ولكن المفاجأة التي قد تكون صادمة للبعض أن أسعار الهواتف هي الأعلى منذ إطلاق أول هاتف آيفون في 2007.

 

بطارية جبارة وسعر مناسب.. سامسونج تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف


تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق هاتفها المميز Galaxy A05 ، والمرشح لأن يكون من بين أرخص هواتف الشركة هذا العام، حيث أفادت تسريبات جديدة أن الإطلاق الرسمي للهاتف يقترب بعدما حصل على شهادة FCC الأسبوع الماضي.

 

لم تكن تعرفها من قبل.. ميزات في WhatsApp واتساب ستبهرك


يحتوي تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب على عدد كبير من الميزات القيمة والتي يمكنها توفير الوقت والجهد وكذلك الخصوصية، إلا أن هناك الكثير من المستخدمين قد لا يعرفون أغلب الميزات.

 

هتقلب الأسواق.. تحفة جديدة من شاومي للشباب والفئة المتوسطة


كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتف الفئة المتوسطة، حيث ستضم السلسلة عددا من المواصفات القياسية مع تصميم أنيق ومعالج قوي وأيضا كاميرا فائقة الجودة مع سعر مناسب.  

 

هاتف محدودي الدخل القادم من أوبو.. كل ما تريد معرفته عن Oppo A38


تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف جديد مناسب للشباب ومحدودي الدخل خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد مثل TDRA وSIRIM وNBTC وGCF.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

ترشيحاتنا

اليابان: نتلقى اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف مياه فوكوشيما

سقوط ضحايا وخروج مطار حلب عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا

طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل.. تعرف عليها

الاحتلال الإسرائيلي يجمد زيادة تصاريح عمال غزة حتى إشعار آخر

طلاب الثانوية العامة يصلون لجان الدور الثاني لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ