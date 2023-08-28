أخبار التكنولوجيا|تسريبات تكشف الأسعار المتوقعة لـ iPhone 15.. وميزات في WhatsApp واتساب ستبهرك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تشكل أسعار هواتف آيفون عائقا كبيرا بالنسبة لراغبي الشراء، حيث تعتبر الأكثر جذبا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة إمكاناتها وتصميمها المميز، الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يتجهون إلى شراء هواتف أندرويد لتنوع الموديلات وكذلك وجود فئات سعرية متعددة تناسب الجميع.



تفصلنا أسابيع قليلة عن إطلاق هواتف آيفون الأحدث iPhone 15، حيث من المتوقع بشكل كبير أن تعلن شركة آبل الأمريكية عن الهواتف في منتصف شهر سبتمبر القادم، ولكن المفاجأة التي قد تكون صادمة للبعض أن أسعار الهواتف هي الأعلى منذ إطلاق أول هاتف آيفون في 2007.



تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق هاتفها المميز Galaxy A05 ، والمرشح لأن يكون من بين أرخص هواتف الشركة هذا العام، حيث أفادت تسريبات جديدة أن الإطلاق الرسمي للهاتف يقترب بعدما حصل على شهادة FCC الأسبوع الماضي.



يحتوي تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب على عدد كبير من الميزات القيمة والتي يمكنها توفير الوقت والجهد وكذلك الخصوصية، إلا أن هناك الكثير من المستخدمين قد لا يعرفون أغلب الميزات.



كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتف الفئة المتوسطة، حيث ستضم السلسلة عددا من المواصفات القياسية مع تصميم أنيق ومعالج قوي وأيضا كاميرا فائقة الجودة مع سعر مناسب.



تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف جديد مناسب للشباب ومحدودي الدخل خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد مثل TDRA وSIRIM وNBTC وGCF.