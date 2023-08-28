هتقلب الأسواق.. تحفة جديدة من شاومي للشباب والفئة المتوسطة

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتف الفئة المتوسطة، حيث ستضم السلسلة عددا من المواصفات القياسية مع تصميم أنيق ومعالج قوي وأيضا كاميرا فائقة الجودة مع سعر مناسب.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومي ستصدر سلسلة هواتف Redmi K70 تحت علامته التجارية الفرعية Redmi ريدمي والمخصصة للفئة المتوسطة والشباب حيث من المعروف أن هواتف هذه الفئة تجمع ما بين السعر المناسب والإمكانات الجيدة.

وستتكون هواتف شاومي Redmi K70 من ثلاثة هواتف مختلفة: النسخة الأساسية Redmi K70 ، والنسخة المميزة Redmi K70 Pro والنسخة الأرخص Redmi K70e، كما أنه من المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة بحلول نهاية هذا العام.

وستعمل هواتف شاومي Redmi K70 بمعالجات مختلفة طبقا للنسخة حيث ستعمل النسخة الأساسية Redmi K70 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، أما بالنسبة للنسخة المميزة Redmi K70 Pro فستعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القادم من شركة كوالكوم الأمريكية .

أما بالنسبة لهاتف Redmi K70e فسيحصل على معالج من نوع Dimensity 8300 من شركة ميديا تيك التايونية.

وسيوفر هاتف شاومي Redmi K70 Pro ما يصل إلى 24 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x، و1 تيرابايت من التخزين UFS 4.0، مع نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14 .

كما سيتميز هاتف شاومي Redmi K70 Pro بشاشة مسطحة توفر دقة 2K ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، إلى جانب بطارية بسعة 5120 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 وات.