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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد أبو زيد: مشروعات الدولة القومية تساهم في زيادة الرقعة الزراعية.. فيديو

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للتوسع في الرقعة الزراعية، واستصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير، موضحًا أن ما حدث في مشروع توشكي حلم تحول لواقع ملموس.

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وقال أحمد أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما أن الدولة توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري.

 

وتابع: التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الخريطة الزراعية، وسيتم فرض زراعات صنفيه وفقا لكل بيئة، وقديما كان لا يوجد هوية مصرية للتقاوي، لذا تم إنشاء الهيئة القومية لإنتاج التقاوي المعتمدة.

 

وأوضح أبو اليزيد، أن اعتماد وزارة الزراعة لتقاوى القمح المعتمدة ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان، وارتفع لـ18 أردب بدلا من 12 أردب للفدان، كما أن زراعة 100 ألف فدان محمية زراعية تعادل إنتاج مليون فدان مزروع في مساحة مفتوحة.

 

وأشار أبو اليزيد، إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها «إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو متر، للتوسع في الرقعة الزراعية».

 

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