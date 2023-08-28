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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نصير: الشرقية المحافظة الأكبر في مجال الزراعة على مستوى الجمهورية

الزراعة
الزراعة

قال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إنّ محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في مجال الزراعة، حيث شهدت زراعة 13 ألف و300 فدان رغم أن المستهدف كان 5 آلاف فدان.

وأضاف نصير ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة لأنه يتميز بارتفاع نسبة الزيت في البذور بما يتراوح بين 50% إلى 60%".

وتابع مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية: "تتميز البذرة بارتفاع نسبة البروتين فيها بما يتراوح بين 25% إلى 30%، وبالتالي، فإن السمسم من المحاصيل المربحة للفلاح المصري".

وأكد: "نحدد المناطق الأفضل لإنتاج السمسم، لأن محافظة الشرقية مساحتها كبيرة وتبلغ نحو مليون و161 ألف فدان وبها 3 مناطق، هي الصحراوية والأراضي الخفيفة والأراضي الثقيلة، وهي مترامية الأطراف، ونقوم بعمل مستهدف للأماكن التي يتم زراعتها، حيث نزرع السمسم في الأراضي الخفيفة والأراضي الرملية، حيث إن مناطق فاقوس وأبو كبير وكفر صقر يمكننا زراعة كميات كبيرة من السمسم فيها". 
 

الزراعة الشرقية محافظة الشرقية مجال الزراعة القناة الأولى

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