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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد عمل فرق مبادرة 100 يوم صحة بأبوكبير

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الـ٦٥ على التوالي، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمكتب صحة أول والمركز الطبي بأبوكبير.

 

تابع وكيل الوزارة خلال زيارته مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية الثابتة المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ على مستوى الجمهورية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين بمكتب الصحة والمركز الطبي، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين.

 

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كما تابع "مسعود" سلسلة التبريد والتأكد من حفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وقام بمناظرة مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان، كما اطمأن على انتظام العمل على السيستم الخاص بتسجيل المواليد الجدد والوفيات بمكتب الصحة.

١٠٠ يوم صحة ١٠٠ مليون صحة التطعيمات الروتينية الحملات التوعوية الفحوصات الطبية المبادرات الرئاسية الصحية المواليد الجدد درجات الحرارة كشف المبكر عن سرطان الثدي

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