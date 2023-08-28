لتقويض الصين .. زيارة مفاجئة من بايدن إلى فيتنام

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن إلي فيتنام، في 10 سبتمبر، بعد قمة مجموعة العشرين في الهند للقاء الأمين العام نجوين فو ترونغ وغيره من القادة.

وقال بايدن إنه يخطط لزيارة فيتنام “قريبًا” في وقت سابق من شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن فيتنام ترغب في “تغيير علاقتنا” وأن تصبح شريكًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود إدارة بايدن لمواجهة نفوذ الصين في منطقة الهند والمحيط الهادئ وسط بيئة أمنية شديدة تشمل الحرب الروسية الأوكرانية والترسانة العسكرية للصين.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها اليابان في تطوير معدات دفاعية مع دولة أخرى غير الولايات المتحدة.