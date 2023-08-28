عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

البطاطس
البطاطس

يعد البطاطس من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع وتطهى بوصفات متنوعة ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هناك بعض طرق الطهى التى تسبب أضرار صحية عديدة وتزيد من المركبات الخطرة.

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات


ووفقا لما جاء في موقع “ eatingwell” الأكريلاميد هو مركب يتكون عندما تتفاعل السكريات الطبيعية في البطاطس وغيرها من الأطعمة النباتية مع الحمض الأميني الأسباراجين تحت حرارة عالية. 

عند خبز البطاطس وتحميصها وقليها، قد تكون هناك فرصة أكبر لتكوين مادة الأكريلاميد، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ويسبب القلي أعلى نسبة من مادة الأكريلاميد.

أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مادة الأكريلاميد قد تكون مرتبطة بالسرطان، لكن إدارة الغذاء والدواء تقول أنه من غير المعروف ما إذا كانت مادة الأكريلاميد في البطاطس  تشكل أي خطر على صحة الإنسان.

من ناحية أخرى، من غير المرجح أن يؤدي سلق البطاطس وطهيها على البخار إلى تكوين مادة الأكريلاميد. (يمكنك تقليل تكوين هذا المركب عن طريق نقع شرائح البطاطس النيئة في الماء لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الطهي على نار عالية، كما تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية).

 تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، يوصى بالاعتدال.

البطاطس غير الناضجة قد تكون سامة
إن تعريض البطاطس مباشرة لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تحول لون جزئها الداخلى الأبيض إلى اللون الأخضر وتشكل البراعم. 

يشير هذا إلى تكوين مادة السولانين، وهي مادة كيميائية مريرة يمكن أن تكون سامة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، كما تقول وزارة الزراعة الأمريكية وعندما ترى اللون الأخضر يظهر في البطاطس، فمن الأفضل التخلص منها.

 

لمنع تكوين السولانين، قم بتخزين البطاطس في بيئة باردة وجافة ومظلمة، مثل الطابق السفلي أو القبو أو المرآب أو درج المطبخ أو الخزانة أو كيس ورقي. عند تخزينها بين 45 درجة فهرنهايت و50 درجة فهرنهايت، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر.
 

 

البطاطس إدارة الغذاء والدواء رقائق البطاطس شرائح البطاطس وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

موضوعات متعلقة

عشبة غير متوقعة تنظف الكبد من السموم

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بجانب الدايت .. حيل بسيطة تساعد في التخلص من الكرش

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

أعراض تكشف الإصابة بـ سرطان الأنف

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

علاج أنيميا نقص الحديد بهذه الطرق

ترشيحاتنا

زاهي حواس يطالب اليونسكو بالتحقيق في سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني

سعر جديد لأرخص سيارة عائلية "زيرو" في مصر .. اعرف بكام

57.5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ريلمي تطلق رسميا هاتف GT 5 بذاكرة عشوائية عملاقة 24GB.. اعرف مواصفاته

لو هتقدم فى كلية الشرطة.. كيفية استخراج قيد عائلي

فيتش تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

طريقة عمل قهوة بالزبدة bullet coffe

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ