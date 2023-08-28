تجعل البطاطس سامة.. احترس طرق طهي تزيد المركبات الخطر

يعد البطاطس من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع وتطهى بوصفات متنوعة ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن هناك بعض طرق الطهى التى تسبب أضرار صحية عديدة وتزيد من المركبات الخطرة.



ووفقا لما جاء في موقع “ eatingwell” الأكريلاميد هو مركب يتكون عندما تتفاعل السكريات الطبيعية في البطاطس وغيرها من الأطعمة النباتية مع الحمض الأميني الأسباراجين تحت حرارة عالية.

عند خبز البطاطس وتحميصها وقليها، قد تكون هناك فرصة أكبر لتكوين مادة الأكريلاميد، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ويسبب القلي أعلى نسبة من مادة الأكريلاميد.

أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مادة الأكريلاميد قد تكون مرتبطة بالسرطان، لكن إدارة الغذاء والدواء تقول أنه من غير المعروف ما إذا كانت مادة الأكريلاميد في البطاطس تشكل أي خطر على صحة الإنسان.

من ناحية أخرى، من غير المرجح أن يؤدي سلق البطاطس وطهيها على البخار إلى تكوين مادة الأكريلاميد. (يمكنك تقليل تكوين هذا المركب عن طريق نقع شرائح البطاطس النيئة في الماء لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الطهي على نار عالية، كما تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية).

تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، يوصى بالاعتدال.

البطاطس غير الناضجة قد تكون سامة

إن تعريض البطاطس مباشرة لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تحول لون جزئها الداخلى الأبيض إلى اللون الأخضر وتشكل البراعم.

يشير هذا إلى تكوين مادة السولانين، وهي مادة كيميائية مريرة يمكن أن تكون سامة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، كما تقول وزارة الزراعة الأمريكية وعندما ترى اللون الأخضر يظهر في البطاطس، فمن الأفضل التخلص منها.

لمنع تكوين السولانين، قم بتخزين البطاطس في بيئة باردة وجافة ومظلمة، مثل الطابق السفلي أو القبو أو المرآب أو درج المطبخ أو الخزانة أو كيس ورقي. عند تخزينها بين 45 درجة فهرنهايت و50 درجة فهرنهايت، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

