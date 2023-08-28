أولياء أمور مصر: بعض المدارس الخاصة تغالي في المصروفات الدراسية

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالمصروفات التي تقرها وزارة التربية والتعليم ، مشيرة إلى أن بعض المدارس تعمل على زيادة المصروفات بنسبة 20% إضافية على المصروفات الدراسية.

وقالت داليا الحزاوي، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم كله تحتاج إلى دعم ولي الأمر خاصة أن المصروفات الدراسية ليست الوحيدة ولكن هناك مصروفات أخرى من الكتب المدرسية والزي المرسي والدروس الخصوصية وغيرها.

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك بعض المدارس تتعنت ضد أولياء الأمور، وتخلق جوا من المشاكل لهم.