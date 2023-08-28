المنياوى يحصل على البرونزية فى بطولة العالم لرفع الأثقال بدبى

توج محمد المنياوي، لاعب منتخب مصري لرفع الأثقال البارالمبي، ببرونزية بطولة العالم، المقامة حاليًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتستمر منافساتها حتى 30 أغسطس الجاري .

وحصد “المنياوي ” الميدالية البرونزية، عقب احتلاله المركز الثالث برفع ثقل قدره 189كجم، ضمن منافسات وزن 59 كجم.

وبرونزية محمد المنياوي يرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 15 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات ، 5 فضيات ، و 6 برونز.

وعلى صعيد الرواد توجت مصر بـ 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و برونزية واحدة .



وتقام هذه البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الهمم، ويشارك في البطولة 90 دولة.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، على مستوى اللاعبين 7 وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

حيث يشارك 8 لاعبات وهن: ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في بطولة العالم بمدينة دبي بالإمارات العربية، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.