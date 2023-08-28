نسمة بهي توضح فوائد الضحك.. وتأسيسها لمدرسة الفن

كشفت الفنانة نسمة بهي، عن فوائد الضحك بصوت عال، موضحة أنه يساعد في خروج ترددات من داخل الفرد، معقبة: "ساعات بصحى من النوم أعمل أصوات معينة لخروج أشياء لا أستطيع تحملها أو التعبير عنها و أغير حالتي المزاجية".

وأوضحت نسمة بهي، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الإنسان في كل أفعاله وتصرفاته يعبر عن الذات، و بالتالي فهي تقوم بهذا الفعل حتى تعبر عن نفسها.

مدرسة الفن

ونوهت، إلى أنها قامت بإنشاء مدرسة للفن، و التي من خلالها تقوم باستدعاء مدربين ليقوم بتوعية للناس و كيفية أن يقوموا بالتعبير و التواصل مع أنفسهم ويكون ذلك من خلال وسائل فنية تعرضها لهم.