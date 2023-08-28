أسامة السعيد: مصر طورت منهج سياستها الخارجية.. وأزمة السودان نموذج

قال الدكتور أسامة السعيد، مفكر سياسي إن مصر طورت منهج سياستها الخارجية في التعامل مع أزمات الدول، ومنها احترام القرار الوطني وإرادة الشعوب، واحترام اختيار الشعوب، وتوفير بيئة وطنية لحل الأزمات بعيدًا عن تنازع المصالح الإقليمية التي تؤدي لزيادة الصراع.

أسامة السعيد: مصر استطاعت على جمع دول الجوار على رؤية واحدة

وأضاف خلال استضافته في قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أننا رأينا الأزمة الليبية والسورية واليمنية واستطاعت القاهرة اعتماد هذا المنهج المتكامل وقادرة على جمع الأطراف الإقليمية على لرؤية المصرية.

وتابع أن السودان منذ اللحظة الأولى بدأت تتعامل مع السياقات والأطر المنظمة بالسودان ودعت لاجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وبدأت رسالتها الإنسانية وفتحت الحدود، وهي أكبر دولة استقبلت نازحين من السودان وفقًا لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية،

وأشار إلى أن مصر شكلت خلية أزمة، حتى أن أحد رجال الدبلوماسية المصرية سقط شهيدًا خلال المساعدة في إجلاء المواطنين ورأينا الدعم اللوجيستي على المعابر.

وأكد أن مصر استطاعت أن تجمع دول الجوار على رؤيا واحدة في قمة دول جوار السودان والمبادرة الأشمل والأكمل ولديها آلية للتطبيق والتنفيذ وهي المخرج الآمن للآزمة في السودان.

