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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تستقبل ممثلي وزارات الاتصالات والتنمية المحلية لتفعيل حصر أصول الدولة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم، بمكتبها ، المهندس أحمد عبد السلام المدير التنفيذي لمشروع حصر وإدارة أصول الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى ومدير مشروع حصر الأصول بوزارة التنمية المحلية و المهندس محمد موسى مدير المشروعات بشركة الإنتاج الحربى للنظم والمعلومات.

 

حيث تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، مناقشة إجراءات تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة المستقلة وغير المستغلة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها فى إقامة مشروعات وفى إطار التعاون بين وزارات التنمية المحلية و الاتصالات و الإنتاج الحربى ، كما بحثت " محافظ دمياط " خلاله المراحل الخاصة بتفعيل المنظومة ، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع المحافظة حيث تم تجهيز قاعة بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بما يتطابق مع متطلبات التشغيل الخاصة بمنظومة حصر وإدارة أصول واملاك الدولة ، كما تم توريد الأجهزة المطلوبة للتشغيل وجارى توريد عدد آخر منها من وزارة الإنتاج الحربى،  هذا إلى جانب تدريب ٢٠ موظف و ١٠ مراجعين بالوحدات المحلية على المنظومة من خلال الوزارة.

 

هذا وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " أهمية تلك المنظومة لحصر الأصول وتحقيق الاستغلال الامثل لادارتها بشكل فعال مما يساهم فى إقامة مشروعات جديدة بالمجالات المختلفة لخدمة المواطنين،  هذا إلى جانب توافق محاورها مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة.

منال عوض تشارك باحتفالات مدينة دمياط الجديدة بعيدها السنوى

دمياط إقامة مشروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد عبد السلام إتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التنمية المحلية تكنولوجيا المعلومات خدمة المواطن مدينة دمياط الجديدة

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