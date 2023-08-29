عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد مصطفى متولي.. تعرف على صلة قرابته بالزعيم عادل إمام

مصطفى متولي وعادل
مصطفى متولي وعادل امام

تحل اليوم ذكرى ميلاد  الفنان الراحل مصطفى متولي، حيث انه ولد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1949وتوفي في 5 أغسطس 2000 عن عمر يناهز الـ51 عاما.

تعلم في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلاً، وتمكن من إيجاد موقع مميز له، عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية. عمل في مسرح الحكيم في عده مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وغيرها. أدى الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثان، إلا أن مصطفى كان ممثلا جاداً في عمله حريص على أدائه.

طالبت أسرة الفنان الراحل مصطفى متولى، بإطلاق اسمه على شارع بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، تكريماً له، تخليداً لاسمه على مشوار عطائه الفني.

أعمال مصطفى متولي:

شارك الفنان مصطفى متولي في العديد من الأفلام منها(جزيرة الشيطان، الإرهابي، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، دائرة الانتقام، سلام يا صاحبي، عنتر شايل سيفه، الراقصه والسياسى، بخيت وعديله (الجزء الأول والثاني)، المنسي، رمضان فوق البركان، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، الجردل والكنكة، رسالة إلى الوالي، المولد، الكرنك، خلي بالك من زوزو، مسجل خطر، بلاغ للرأي العام، لا تظلموا النساء، مراهقون ومراهقات، رجل له ماضي، حتى لا يطير الدخان، ضربة شمس) و غيرهم من الأفلام الكثيرة للفنان الراحل مصطفى متولي.

كما شارك في العديد من المسلسلات ابرزها:

(بكيزة وزغلول، رأفت الهجان، أم كلثوم، لن أعيش في جلباب أبي، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز:ابن المهلب، خيوط من ذهب، ألف ليلة وليلة: على بابا والأربعين حرامي)

ومن أعماله المسرحية مع الفنان عادل أمام:

(الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد)

وفاته:

بعد انتهائه من العرض مساء يوم السبت 5 أغسطس 2000م لمسرحية بودي جارد، انتابته أزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها فورا.

تساءل أبطال المسرحية ما مصير الليالى المقبلة من العرض بدون الراحل مصطفى متولى؟

الإجابة كانت لدى الزعيم عادل إمام، الذى فاجأ الجميع بقرار استمرار عروض مسرحية بودى جارد وإسناد دور مصطفى متولى للفنان محمد أبو داوود، بعد بيع كل تذاكر الحفل، ومع أول ظهور لأبو داوود على المسرح بكى الجميع لتذكرهم الراحل مصطفى متولى.

اندهش الجميع من موقف عادل إمام وقدرته على استكمال عرض المسرحية بدون مصطفى متولى، إلا أن الزعيم كان يخفى حزنًا مدفونًا بداخله، فمع آخر مشهد فى العرض رفض عادل إمام الختام بأغنية "بودى جارد"، وفور دخوله إلى الكواليس صرخ: "أنت فين يا متولى" ليدخل بعدها فى نوبة بكاء.

أعلنت حالة الحداد بين أسرة المسرحية وتوقفت عروضها بناء على قرار الفنان عادل إمام وهو شقيق زوجة مصطفى وخال أولاده الثلاثة عمر وعصام وعادل.

توفي في 5 أغسطس 2000 عن عمر يناهز الـ51 عاما.

مصطفى متولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

مكنش بيأكل خضار سوتيه.. والدة ضحية سفاح الجيزة تفجر مفاجأة عن المسلسل

طرح البوستر الرسمي لفيلم كارت شحن .. صورة

اليوم .. الشاعر عنتر هلال يجري جراحة عاجلة في القلب

بعد ظهورها بوزن زائد .. حقيقة حمل كندة علوش للمرة الثالثة

خالد محمود: ندمت على مشهد القبلة في "شاويش نص الليل" والسينما لازم تكون نظيفة

طارق الشناوى عن عدم تكريم ريهام عبد الغفور بهرجان الدراما: خطأ غير مقصود

دعاء فاروق عن مسلسل "سفاح الجيزة " : مبقتش أثق فى حد

ترشيحاتنا

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

حكم المسح على الجورب الملبوس على جورب آخر.. سؤال غريب وهذه إجابته

الأهلي والزمالك على قمة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بريتيش بيتروليوم تستثمر 3.5 مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات

ميمي عبد الرازق: لا مجاملات في فريق الداخلية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ