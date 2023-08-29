في ذكرى ميلاد مصطفى متولي.. تعرف على صلة قرابته بالزعيم عادل إمام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولي، حيث انه ولد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1949وتوفي في 5 أغسطس 2000 عن عمر يناهز الـ51 عاما.

تعلم في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلاً، وتمكن من إيجاد موقع مميز له، عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية. عمل في مسرح الحكيم في عده مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وغيرها. أدى الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثان، إلا أن مصطفى كان ممثلا جاداً في عمله حريص على أدائه.

طالبت أسرة الفنان الراحل مصطفى متولى، بإطلاق اسمه على شارع بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، تكريماً له، تخليداً لاسمه على مشوار عطائه الفني.

أعمال مصطفى متولي:

شارك الفنان مصطفى متولي في العديد من الأفلام منها(جزيرة الشيطان، الإرهابي، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، دائرة الانتقام، سلام يا صاحبي، عنتر شايل سيفه، الراقصه والسياسى، بخيت وعديله (الجزء الأول والثاني)، المنسي، رمضان فوق البركان، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، الجردل والكنكة، رسالة إلى الوالي، المولد، الكرنك، خلي بالك من زوزو، مسجل خطر، بلاغ للرأي العام، لا تظلموا النساء، مراهقون ومراهقات، رجل له ماضي، حتى لا يطير الدخان، ضربة شمس) و غيرهم من الأفلام الكثيرة للفنان الراحل مصطفى متولي.

كما شارك في العديد من المسلسلات ابرزها:

(بكيزة وزغلول، رأفت الهجان، أم كلثوم، لن أعيش في جلباب أبي، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز:ابن المهلب، خيوط من ذهب، ألف ليلة وليلة: على بابا والأربعين حرامي)

ومن أعماله المسرحية مع الفنان عادل أمام:

(الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد)

وفاته:

بعد انتهائه من العرض مساء يوم السبت 5 أغسطس 2000م لمسرحية بودي جارد، انتابته أزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها فورا.

تساءل أبطال المسرحية ما مصير الليالى المقبلة من العرض بدون الراحل مصطفى متولى؟

الإجابة كانت لدى الزعيم عادل إمام، الذى فاجأ الجميع بقرار استمرار عروض مسرحية بودى جارد وإسناد دور مصطفى متولى للفنان محمد أبو داوود، بعد بيع كل تذاكر الحفل، ومع أول ظهور لأبو داوود على المسرح بكى الجميع لتذكرهم الراحل مصطفى متولى.

اندهش الجميع من موقف عادل إمام وقدرته على استكمال عرض المسرحية بدون مصطفى متولى، إلا أن الزعيم كان يخفى حزنًا مدفونًا بداخله، فمع آخر مشهد فى العرض رفض عادل إمام الختام بأغنية "بودى جارد"، وفور دخوله إلى الكواليس صرخ: "أنت فين يا متولى" ليدخل بعدها فى نوبة بكاء.

أعلنت حالة الحداد بين أسرة المسرحية وتوقفت عروضها بناء على قرار الفنان عادل إمام وهو شقيق زوجة مصطفى وخال أولاده الثلاثة عمر وعصام وعادل.

توفي في 5 أغسطس 2000 عن عمر يناهز الـ51 عاما.