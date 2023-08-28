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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الديهي" يشن هجومًا ناريًا على بهي الدين حسن بسبب مهاجمته لعودة الأثار المصرية

نشات الديهي
نشات الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مدير المتحف البريطاني أعلن عن استقالته، على خلفية سرقة واختفاء قطع أثرية نادرة تعود للقرن الـ15، وتقدر عدد هذا القطع بألفي قطعة أثرية، مشيرًا إلى أن الصين طالبت بالحصول على الأثار الصينية الموجودة في المتحف البريطاني، خاصة وأن الأثار الصينية الموجودة نهبت خلال حقبة الاحتلال الإنجليزي.

وأشار "الديهي"، خلال  تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،  إلى أن الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق قام بإصدار بيانًا يطالب فيه بعودة الاثار المصرية الموجودة في المتحف البريطانية، خاصة حجر رشيد، الذي يعتبر أكثر قطعة أثار مشاهدة في المتحف البريطاني، مشيرًا إلى أن هذا الحجر سرق من مصر، ومن الضروري عودته للقاهرة ، خاصة وانه نهب من مصر، خلاف أن المتحف البريطاني غير آمن ، معقبًا: " المتحف المصري الكبير أولى بحجر رشيد" .

 

ولفت إلى أن  هناك حملة من المثقفين المصريين أطلقت لاستعادة الأثار المصرية المنهوبة، مشيرًا إلى ان حجم الأثار المصرية الموجود في الخارج  فوق الخيال على حد تعبيره، ومن الضروري عودة هذه الأثار،  من خلال الضغط الشعبي والرسمي على حد سواء.

وتابع: "وسط دعوات استعادة الأثار المصرية من الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي لاستعادة حجر رشدي ورأس نفرتيتي ، قام شخص خائن يسمى ببهي الدين حسن ، خال الناشط  السياسي علاء عبد الفتاح، بالمطالبة بعدم عودة الاثار المصرية  قائلاً: " لست متأكدًا من رغبة نفرتيتي بالعودة إلى مصر في هذه اللحظة،  أظن أنها تخشى على نفسها في وطنها خلال هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، مصر غير آمنة".

واستطرد: " هذا الشخص لا نشرف أن يحمل الجنسية المصرية، أنا مش قادر أصدق، عقلي لا يستوعب أن يكره شخص بلده لأي سبب من الأسباب".

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