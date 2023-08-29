مستأجرة جزيرة بمارينا: جهاز المدينة ساعدنا.. ولدينا سياح كثر

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة المذاع على قناة "المحور"، عدة لقاءات في الساحل الشمالي مع مواطنين أشادوا فيها بالتطور الكبير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الدكتورة شيماء شلبي: "استأجرت هذه الجزيرة من جهاز مارينا في الموسم الصيفي الحالي، وحاولنا تقديم شيء رائع ومشرف لمصر، والجهاز ساعدنا في التجهيزات، تلقينا تشجيعا كبيرا، وحتى اليوم يتم مساعدتنا لمواجهة أي مشكلة".

وأضافت: "في البداية، كان العمل صعبا، وحصلنا على الخبر من الناس المحيطين بنا، وبالنسبة لفريقي، فنحن نتعامل سويا، والمكان رائع واستغرق إعداده شهر واحد فقط".

وتابعت: "هذا المكان حسّاس لأنه وسط المياه، وعندما يشتد الموج نحتاج إلى مساعدة أجهزة العلمين واللوادر، وتم تنظيف المياه والتخلص من الروائح الكريهة، ولدينا عدد كبير من السياح أجانب وخلايجة والضيوف يقومون بزيارتنا أكثر من مرة".