بسمة وهبة من قلب بحر الساحل الشمالي: أنا مبسوطة..فيديو

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" إحنا رايحين العلمين الجديدة وقررت أروحها بحرا وليس برا".

وأضافت بسمة وهبة:" هناك حالة كبيرة من التطور المستمر في العلمين الجديدة وقرى الساحل الشمالي".

وأبدت بسمة وهبة إعجابها بالأجواء في الساحل الشمالي، واستقلت بسمة وهبة قارب وأجرت جولة من داخل البحر، قائلة :" مبسوطة جدا من التنظيم للسياحة بشكل رائع في الساحل الشمالي".

وتابعت بسمة وهبة :" لون المياه رائع وإيه حلاوة وجمال المياه دي "، مضيفة:" مصر تتمتع بجو رائع ومياه الساحل الشمالي دافئة يحب مرتادي شواطيء السواحل الشمالي النزول فيها".