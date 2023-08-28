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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة من قلب بحر الساحل الشمالي: أنا مبسوطة..فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة.

 

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  وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" إحنا رايحين العلمين الجديدة وقررت أروحها بحرا وليس برا".

 

وأضافت بسمة وهبة:" هناك حالة كبيرة من التطور المستمر في العلمين الجديدة وقرى الساحل الشمالي".

 

 وأبدت بسمة وهبة إعجابها بالأجواء في الساحل الشمالي، واستقلت بسمة وهبة قارب وأجرت جولة من داخل البحر، قائلة :" مبسوطة جدا من التنظيم للسياحة بشكل رائع في الساحل الشمالي".

 

وتابعت بسمة وهبة :" لون المياه رائع وإيه حلاوة وجمال المياه دي "، مضيفة:" مصر تتمتع بجو رائع ومياه الساحل الشمالي دافئة يحب مرتادي شواطيء السواحل الشمالي النزول فيها".

 

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