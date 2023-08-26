أجمل شواطئ الساحل.. أحمد موسى عن S BAY سيدي حنيش: منتجع فخم

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالخدمات التي يقدمها منتجع S BAY سيدي حنيش بالساحل الشمالي، التابع لمجموعة كليوباترا جروب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" S BAY منتجع فخم وبه فندق على أعلى مستوى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" S BAY به أكبر نادٍ صحي بالساحل الشمالي"، مضيفا:" يتم تنظيم حفلات ترفيهية كثيرة في منتجع S BAY سيدي حنيش بالساحل الشمالي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كافة الشاليهات والفيلات تطل على البحر، وتم تصميم مجموعة من الجزر داخل منتجع S BAY بالساحل الشمالي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" S BAY بالساحل الشمالي من أجمل الشواطئ المتواجدة بالساحل الشمالي، وبه أطول شاطئ في الساحل الشمالي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أ،:" S BAY سيدي حنيش به مياه بكر لم يلمسها أحد، ويعتبر مكانا راقيا يوفر كافة احتياجات المصطافين ".