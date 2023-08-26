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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجمل شواطئ الساحل.. أحمد موسى عن S BAY سيدي حنيش: منتجع فخم

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى،  بالخدمات التي يقدمها منتجع S BAY سيدي حنيش بالساحل الشمالي، التابع لمجموعة كليوباترا جروب.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" S BAY  منتجع فخم وبه فندق على أعلى مستوى ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" S BAY به أكبر نادٍ صحي بالساحل الشمالي"، مضيفا:" يتم تنظيم حفلات ترفيهية كثيرة في منتجع S BAY سيدي حنيش بالساحل الشمالي".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كافة الشاليهات والفيلات تطل على البحر، وتم تصميم مجموعة من الجزر داخل منتجع S BAY  بالساحل الشمالي ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" S BAY بالساحل الشمالي من أجمل الشواطئ المتواجدة بالساحل الشمالي، وبه أطول شاطئ في الساحل الشمالي".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أ،:" S BAY  سيدي حنيش به مياه بكر لم يلمسها أحد، ويعتبر مكانا راقيا يوفر كافة احتياجات المصطافين ".

موسى أحمد موسى سيدي حنيش S BAY إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي

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