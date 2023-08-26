لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

"آخر أيام الصيفية" كانت تلك الكلمات التي وصفت بها النجمة لبلبة الإطلالة التي شاركتها وجمهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والتي رصدتها المصورة نورا يوسف بعدستها في الساحل الشمالي.

وكعادتها في كل صيف، تحرص دائمًا على الظهور بإطلالاتها المختلفة والمبهجة لجمهورها من وقت لآخر، حيث ظهرت باللون الكريمي مع النقوش الملونة.

وتألقت لبلبة بشعرها البني القصير واللامع مع قصة تتدلى على جانبي وجهها بشكل مرتب وناعم، مع قبعة من اللون الوردي، مع اكسسوارات من القواقع البحرية.

ووضعت مكياجًا هادئا يتماشى مع أجواء البحر والصيف، وإن كان مرتكزًا على أحمر الشفاه باللون الوردي الصاخب، وزينت وجنتها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا لتستكمل إطلالتها المبهجة.

لبلبة

وتحدث الفنانة لبلبة عن الزعيم عادل إمام، قائلة:" كلنا من الصبح في سعادة بسبب عيد ميلاد الزعيم..متابعة:" بحبه جدا ومتخيلش حيتي من غيره".

واسترسلت "لبلبة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"أنا مش عارفة أوصف بحب عادل إمام قد إيه انا مقدرش أتخيل حياتي من غيره".

وفي سياق متصل: فاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"،ليعلق الآخر:" فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

لبلبة

لبلبة

لبلبة