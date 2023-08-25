قدام مرايتها.. بسمة داوود تخطف القلوب بإطلالة فاتنة|شاهد

شاركت الفنانة بسمة داوود جمهورها صورة من أحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "النجمة الشابة" بإطلالة ملفتة أمام المرآة، حيث ارتدت فستانا أزرق اللون مكشوف، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق.

وتتميز بسمة داوود برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال بسمة داوود مسلسل "مشوار الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل وغناء الفنان عمر كمال.