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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نار.. هشام عباس يشعل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

هشام عباس
هشام عباس

بدأ الفنان هشام عباس، الفقرة الثانية من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بأغنية متبطليش، ليشعل حماس جمهوره مع كوبليه «نار غيران واكله قلبي النار .. وانتى فى بالي ليل ونهار ..لو تنشغلي عني انهار». 

 

وتفاعل جمهور هشام عباس مع اغانيه بحماس شديد ورقص والتصفيق الحار، ثم غنى هشام عدد آخر من الأغاني من بينها (ناري نارين، شوفي) وغيرها من الأغاني.حلوة يا مصر.. سيمون تغني لأم الدنيا في حفل مهرجان القلعة

حرصت الفنانة سيمون على الغناء لـ أم الدنيا في الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث أدت أغنية حلوة يا مصر، وسط تفاعل الجمهور معها.مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 

وفي يوم الجمعة 25 أغسطس، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

 

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي الى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

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هشام عباس مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

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