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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. إجراء عسكري عاجل من البنتاجون لحماية سماء واشنطن

البنتاجون
البنتاجون

قال البنتاجون، اليوم الإثنين، إن الجيش الأمريكي سيسيطر على المجال الجوي فوق العاصمة الأمريكية واشنطن باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البنتاجون، أن “القائمون على المشروع يعدون بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التعرف البصري والإنذار سيوفر زيادة في الكفاءة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالوسائل المستخدمة حاليًا”.

وأضاف البنتاجون، في بيان صحفي: "لقد تم بالفعل تلبية طلبات النظام ومن المقرر أن يبدأ النشر هذا العام... تعمل المنظومة بشكل كبير على تحسين قدرة مشغلي الدفاع الجوي على تحديد الطائرات وإرسال تحذير باستخدام أشعة الليزر على مسافة أكبر بكثير".

وفي وقت سابق من اليوم، قال البنتاجون، إنه سينشر آلاف المسيرات الأمريكية خلال العامين المقبلين لمواجهة الصين. 

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وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن هذا الاجراء جاء نتيجة للتفوق العددي للصين في الأفراد والمعدات.

الجيش الأمريكي واشنطن الذكاء الاصطناعي أمريكا البنتاجون

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