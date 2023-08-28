الجيش الروسي يحبط غارات أوكرانيا على منشآت في منطقة بيلجورود

قال الجيش الروسي، اليوم الاثنين، “أحبطنا هجمات أوكرانية بالطائرات المُسيرة على منشآت روسية في منطقة بيلجورود”.

وفي وقت سابق اليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كتب سيرجي أكسيونوف، رئيس المنطقة المعين من قبل روسيا، على تطبيق "تيليجرام"، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم المنضمة إلى روسيا.

وأضاف أن إحدى الطائرات بدون طيار سقطت في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والأخرى تحطمت في الغرب.

وكان حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، دميترو لونين أعلن اليوم الاثنين، أن هجومًا صاروخيًا روسيًا وقع على المنطقة الليلة الماضية.