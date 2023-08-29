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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منتجو النفط الصخري يواجهون شيخوخة الحقول بضخ الأموال

النفط الصخري
النفط الصخري

ضخ منتجو النفط الصخري المستقلون في الولايات المتحدة الأموال في الربع الثاني بأسرع معدل منذ ثلاث سنوات سعياً وراء زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، وهو خروج عن الانضباط المالي الذي كان محور اهتمام الصناعة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث "ريستاد إنرجي".

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، ارتفع معدل إعادة الاستثمار إلى 72% في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، وفقاً للدراسة التي تركز على 18 شركة تمثل مجتمعة نحو 40% من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

يشير تقرير "ريستاد" إلى أن ضخ الأموال يأتي في الوقت الذي أصبح فيه الانخفاض الحاد في إنتاج آبار النفط الصخري في الولايات المتحدة أسوأ من المتوقع. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت شركة الأبحاث "إنفيروس" فيدراسة منفصلة إن الحقول المستنفدة أجبرت شركات الحفر على العمل بجهد أكبر لمنع انخفاض الإنتاج.

قال ماثيو بيرنشتاين، كبير محللي الاستكشاف في "ريستاد": إن ارتفاع معدل إعادة الاستثمار من غير المرجح أن يستمر، "ومع تراجع الضغوط التضخمية في الأرباع المقبلة وانتعاش أسعار النفط، سيكون هذا الارتفاع شذوذاً على المدى القصير بدلاً من تحول في الاستراتيجية". وهذا يعني أن شركات النفط الصخري ستواصل على الأرجح التركيز على الدفع للمساهمين في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم ودفع أرباح كما فعلت في العامين الماضيين.

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