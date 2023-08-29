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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: 60 شهيداً للدولة المصرية في استهداف رفح خلال 3 ساعات في 29 يناير 2011

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهجوم على مدينة رفح في الساعات الأولى من 29 يناير 2011، كان كاسحا، من حيث زيادة أعداد المنفذين، وتسليحهم، وتجهيزهم، واستخدام أسلحة وصلت إلى البراميل الناسفة، واستمر حتى الساعة الثالثة صباحا. 

خالد عكاشة: 60 شهيد في 3 ساعات في مصر خلال أحداث يناير 

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "سقط مَن سقط مِن القتلى، نتحدث عن خليط من الضباط والجنود والموظفين الحكوميين والمدنيين وأهالي المدينة وزوار المدينة، ولم يتم إحصاء دقيق لعدد القتلى".

وأشار رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن عدد شهداء الدولة المصرية في هذا الاستهداف الذي استمر قرابة 3 ساعات، لا يقل عن 60 شخصا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى؛ بسبب الشظايا وسقوط المباني والطلقات وأمور من هذا القبيل.

خالد عكاشة مدينة رفح محمد الباز برنامج الشاهد قناة إكسترا نيوز

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