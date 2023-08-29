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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقالة مدرب منتخب كندا لكرة القدم جون هيردمان لتدريب تورونتو إف سي

جون هيردمان
جون هيردمان

أعلن جون هيردمان استقالته من تدريب المنتخب الكندي الأول لكرة القدم، بعد أكثر من عقد في قيادة كندا بنجاح على المستوى الدولي.


وربما يواجه هيردمان تحديا كبيرا يتمثل في إعادة نادي (تورونتو إف سي) لكرة القدم المتراجع إلى مجده السابق.


واستقال هيردمان من منصبه كمدرب للمنتخب الكندي للرجال، وتم تعيينه مدربًا لفريق تورونتو أف سي. وسيتولى مهامه خلفًا له، القائد المؤقت تيري دونفيلد في الأول من أكتوبر.


وذكر الاتحاد الكندي لكرة القدم أن البحث عن المدرب الدائم سيبدأ على الفور.


ويأتي قراره بالانتقال من منتخب الرجال بعد حوالي عام من ظهور كندا لأول مرة في كأس العالم منذ 36 عامًا في نسخة 2022 في قطر، وقبل ثلاث سنوات من مشاركة كندا في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك.


وقال هيردمان في بيان: "أنا حريص على بدء هذه الفرصة الجديدة مع نادي تورونتو إف سي".

وأضاف: "شخصيًا، هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للدخول في تحد جديد في مسيرتي المهنية، وهيكل بيئة النادي هو السياق الذي أطمح للعمل فيه.. إن الوصول إلى التواصل والتعاون مع الموظفين واللاعبين يوميًا يسمح بعمق مختلف من التطوير والاتصال، داخل وخارج الملعب."

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