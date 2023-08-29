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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للريجيم.. طريقة عمل سلطة الأفوكادو مع الجبن الفيتا

طريقة عمل سلطة الافوكادو
طريقة عمل سلطة الافوكادو مع جبنه الفيتا

سلطة الأفوكادو مع الجبنة من الوصفات المُختلفة لسلطات مع مكوّنٍ جديد وهو الأفوكادو، ذلك أنَّ الأفوكادو يحتوي على عناصر غذائيّة مُهمّة من الفيتامينات والمعادن والألياف وغيرها.

ولا تقتصر فائدة الافوكادو على ذلك، بل إنه مفيد أيضا للبشرة والشعر.

وإليك خطوات عمل سلطة الأفوكادو مع الجبنة.

طريقة عمل سلطة الأفوكادو مع الجبن الفيتا:,

 


المقادير:

‏-  2 أفوكادو مقشر ومقطع مكعبات
‏-  1 كوب خس مفروم
‏-  100 جرام جبن فيتا
‏-  1 فص ثوم مهروس
‏-  1 ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم
‏-  1 ملعقة كبيرة خل تفاح
‏-  1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقه التحضير:

امزجي الأفوكادو مع الخس والثوم.

أضيفي زيت الزيتون والخل ثم أضيفي الجبن الفيتا.

قلبي برفق وقدميها باردة.

الافوكادو سلطة الأفوكادو جببنه فيتا الفيتامينات الكالسيوم

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