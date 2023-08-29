للريجيم.. طريقة عمل سلطة الأفوكادو مع الجبن الفيتا

سلطة الأفوكادو مع الجبنة من الوصفات المُختلفة لسلطات مع مكوّنٍ جديد وهو الأفوكادو، ذلك أنَّ الأفوكادو يحتوي على عناصر غذائيّة مُهمّة من الفيتامينات والمعادن والألياف وغيرها.

ولا تقتصر فائدة الافوكادو على ذلك، بل إنه مفيد أيضا للبشرة والشعر.

وإليك خطوات عمل سلطة الأفوكادو مع الجبنة.

طريقة عمل سلطة الأفوكادو مع الجبن الفيتا:,



المقادير:

‏- 2 أفوكادو مقشر ومقطع مكعبات

‏- 1 كوب خس مفروم

‏- 100 جرام جبن فيتا

‏- 1 فص ثوم مهروس

‏- 1 ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم

‏- 1 ملعقة كبيرة خل تفاح

‏- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقه التحضير:

امزجي الأفوكادو مع الخس والثوم.

أضيفي زيت الزيتون والخل ثم أضيفي الجبن الفيتا.

قلبي برفق وقدميها باردة.