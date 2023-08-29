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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن والغرامة لمتهم ضبط بحوزته سلاحا ناريا ومخدرات في مدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن عامين وتغريمه 11 الف جنيهاً، لاتهامه باحراز سلاح ناري، وطلقات نارية ومادة لجوهر المخدرات في مدينة نصر.
 

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة في قضية رقم ٢٧٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة، ان المتهم محمد ح، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٢/٨، بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

وأوضح أمر الإحالة ، ان المتهم أحرز ذخائر (طلقتان) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتمام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
 

واكد مجري التحريات، في أمر الإحالة،  أنه وبتاريخ الواقعة وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ظاهراً من بين طيات ملابسه مقبض لسلاح نارى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش وطلقتين خرطوش ولفافة تحوى مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السلاح النارى والذخائر بدون ترخيص والجوهر المخدر يقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة المضبوطة تحوى مسحوق بلورى شفاف ثبت أنه لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائماً ٢٥.... ٠٠,٢٥ جراماً، وحيث ثبت بتقرير إدارة عمليات صرح الجريمة بالمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتبين أن السلاح النارى المضبوط فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة ومشكل ظرفها لإستقبال الطلقات التي تُستخدم على الأسلحة النارية عيار ١٣ مع وهو كامل وسليم وصالح للإستعمال : (٢) الطلقتين المضبوطتين عيار ١٢ مم وكلا منهما كاملة وسليمة وصالحة للإستعمال على الأسلحة الخرطوش عيار ١٢ مم.

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