عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنشأة ناصر

المتهمان
المتهمان

‏لقي شخص مصرعه أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنشأة ناصر، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها، عامل مقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

بالفحص، تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات لها معلومات جنائية ونجلها مقيمان بدائرة القسم، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

أمكن ضبط السيدة ونجلها، وأقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، ما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار القاهرة تنقيب عن الآثار شرطة منشأة ناصر مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

موضوعات متعلقة

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات.. ضبط "توك توك" يتجول في المنطقة الراقية

‏طالبة بالثانوي تنهي حياتها لعدم التحاقها بكلية الطب

المتهم بالتعدي على كلب بـ الساحل: بروضه خشيه إيذاء الماره

‏الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالسلاح في مدينة الشروق

‏الأمن يداهم عقار بحلوان ويضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

نشرة الحوادث.. دعوى عمومية الأهلي وخلية التجمع ومستشار المنوفية المزيف وفيديو العمرانية

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مزورة

ترشيحاتنا

الأهلي يلوح بعدم المشاركة في بطولة النخبة المحلية بسبب إرتباطات الموسم المقبل

البرهان: أطلعت الرئيس السيسي على الصورة الصحيحة للأوضاع في السودان

البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

فيتوريا: فوز منتخب مصر مهم على إثيوبيا لهذا السبب

رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

فيديو

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ