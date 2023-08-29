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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حقوق إنسان الشيوخ تثمن قرار السيسي بتعزيز صندوق الشهداء: دفعوا ثمنًا غاليًا

رشا إسحق أمين سر
رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، والشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى صندوق الشهداء، يعد دليلا على أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبطالها الذين ضحوا بأرواحهم لبناء هذا الوطن، ودليل على الأصالة المصرية والعرفان بالجميل.

 

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان صادر لها، أن الرئيس السيسي يشعر بالشهداء وأسرهم، ويعمل دائما على تذليل العقبات التي تواجههم كتعويض عن فقدانهم أبناءهم أثناء دفاعهم عن الوطن، موضحة أن رجال الجيش والشرطة قاموا بتضحيات عديدة في كل العصور من أجل الوطن.

وأوضحت أن قرارات الدولة المصرية بخصوص الشهداء وذويهم دليل على أن الرئيس السيسي يكن لهم كل التقدير والاحترام، خاصة أنهم دفعوا ثمنا غاليا من أجل أن يحيا الشعب المصري ويعيش في سلام وأمان وازدهار، كما أشادت بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.

وتابعت: “هناك العديد من أسر شهداء الجيش والشرطة في حاجة حقيقية لهذا الدعم الذي أقره الرئيس، إلا أنهم دائما عفيفو النفس ولا يطالبون بشيء رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إثر الحرب الروسية الأكروانية، وهذا القرار دليل على أن الرئيس السيسي أكثر من يشعر بالمواطنين، وبالتأكيد هذا القرار سينعكس على هؤلاء الأسر بالإيجاب لتوفير حياة كريمة لذويهم”.

رشا اسحق لجنة حقوق الانسان عبدالفتاح السيسي وزارة الداخلية

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