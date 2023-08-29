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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. فوضى وتعطيل الرحلات الجوية قد تستمر لعدة أيام

صدى البلد

كشفت تقارير إعلامية أمريكية وأوروبية أنه قد يستغرق إصلاح الخلل الفني الذي تسبب في تعطيل مئات الرحلات الجوية في بريطانيا أمس الاثنين "أيامًا" إضافية.

وتم تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية أمس الاثنين بعد عطل في أنظمة خدمات مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا. وتم إلغاء أكثر من ربع (27٪) جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى مطارات المملكة المتحدة.

وأوقفت أنظمة مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا آلاف الرحلات الجوية في أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في العام. 

وقالت هيئة الحركة الجوية الوطنية البريطانية بعد عدة ساعات إنها قامت بحل المشكلة، لكنها حذرت من أن استئناف جداول الرحلات الجوية العادية سيستغرق بعض الوقت.

وقالت جولييت كينيدي، مديرة العمليات، في بيان: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الرحلات الجوية إلى طبيعتها، وسنواصل العمل مع شركات الطيران والمطارات لاستعادة الوضع”.

وأضاف كينيدي أن سبب المشكلة قيد التحقيق حاليًا.

في المجمل، تم إلغاء 790 رحلة مغادرة و785 رحلة وصول، ويواجه مطار هيثرو، أكثر مطارات لندن ازدحاما، أكبر قدر من الاضطراب، يليه مطار جاتويك في لندن ومانشستر.

وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، اليوم الثلاثاء، إن حل الخلل سيستغرق "عدة أيام".

وتأتي هذه المشكلة خلال فترة السفر في العطلات العامة المزدحمة في بريطانيا، مع عودة العديد من الأشخاص من العطلة الصيفية.

وقال هاربر إن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تحقق في سبب الفشل، مضيفًا أن الحكومة "كانت واضحة أنه لم يكن هجومًا إلكترونيًا".

بريطانيا الجوية الرحلات الجوية خلل فني المملكة المتحدة

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