بسبب أوكرانيا.. بولندا تطالب بايدن بالوفاء بوعوده| ما القصة؟

دعت وزيرة الدولة البولندية للتنمية والسياسة الإقليمية، جادويجا إميليفيتش، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوفاء بوعده ببناء مخازن حبوب على طول الحدود الأوكرانية لمساعدة المزارعين المتضررين من الصراع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قالت إيميليفيتش، إنه خلال اجتماعها مع المسؤولين في واشنطن في يوليوالماضي، لم تكن هناك سوى تفاصيل قليلة للغاية حول وعود الرئيس الأمريكي.

وأضافت: "لقد قطع بايدن هذا الوعد علناً... لكن عندما بدأنا نسأل عنه، لم يكن أحد في الإدارة [الأمريكية] مستعداً للإجابة على السؤال".

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على تصريحات إميليفيتش.

ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الصوامع الإضافية التي سيتم بناؤها على طول الحدود ستسمح للمزارعين البولنديين بتخزين فائض الحبوب بدلا من بيعها بسعر مخفض، كما حدث في وقت سابق من هذا العام.

واشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مثل هذه الانتقادات من حليف واشنطن في أوروبا تعد "خطوة نادرة".