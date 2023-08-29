تحالف ستار يحصل على لقب استراحة المطار الرائدة في أمريكا الشمالية

هنأت مصر للطيران تحالف ستار العالمي، شريك النجاح وأكبر تحالف طيران في العالم، لحصول استراحة Star Alliance Los Angeles على لقب استراحة المطار الرائدة في أمريكا الشمالية في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023، وذلك للعام الرابع على التوالي.

تم الإعلان عن الجائزة في حفل توزيع جوائز منطقة البحر الكاريبي والأمريكتين الذي أقيم في جزيرة سانت لوسيا في 26 أغسطس 2023.

وتعد استراحة مطار Star Alliance Los Angeles واحدة من أفضل استراحات المطارات في العالم، وتفوز دائمًا بجوائز الصناعة المرموقة كل عام ومؤخرًا، حصلت على لقب أفضل استراحة لتحالف شركات الطيران في العالم من قبل سكاي تراكس في شهر يونيو 2023.