محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 32 من لحوم "إطعام الطعام"

لتوزيعها على الأولى بالرعاية..

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استلام الدفعة 32 من لحوم "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي "تكافل وكرامة"، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 75 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد "مختار" على أنه سيتم ايصال لحوم إطعام الطعام إلي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وأشاد بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

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