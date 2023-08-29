مجلس جامعة الزقازيق يقرر صرف 1250 جنية مكافأة بمناسبة قرب حلول المولد النبوى

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم ٥٦٧ لشهر أغسطس عام ٢٠٢٣م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفي بداية إجتماع مجلس الجامعة تقدم الدكتور خالد الدرندلي بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف ، وبهذه المناسبة قرر مجلس الجامعة صرف ١٢٥٠ جنيه مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوظائف الكادر العام ، والوحدات المعاونة داخل الجامعة ، كذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

أكد محافظ الشرقية علي إستمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى الدكتور إيهاب الببلاوي بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تقدم أيضا بالتهنئة إلى الدكتور محمد السيد عبد الحميد بتكليفه قائما بعمل عميد كلية الآثار صان الحجر، داعيا لهم بالتوفيق والسداد فى أداء مهامهم فى خدمة الجامعة ومنتسبيها.

كما وجه المجلس الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعي وذلك للدعم الكامل المقدم من الوزارة للانتهاء من افتتاح مركز ذوى الإعاقة من أصحاب الهمم بالجامعة.

وقد وافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس " الأساتذة والأساتذة المساعدين" الحاصلين على اللقب العلمى ، بموافقة مجلس الجامعة بجلستيه رقم (٥٦٤) و (٥٦٥) على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق.

كما ناقش المجلس موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢٠٣/٧/٢٩ الخطة الزمنية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، على التحول التالى ، بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول ٢٠٢٣/٩/٣٠م وتنتهى ٢٠٢٤/١/٤م على مدار ١٤ أسبوعا ، على أن تكون أجازة نصف العام ٢٠٢٤/١/٢٧م وحتى ٢٠٢٤/٢/٨م ، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ حتى ٢٠٢٤/٥/٣٠ ، على مدار ١٦ أسبوعا .

ووافق المجلس أيضا علي اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة علي مد فترة فتح باب القبول بالدراسات العليا ( دبلوم، السنة التمهيدية ، الماجيستير، الدكتوراة ) ، وكذلك البرامج المميزة للعام الجامعي الجديد لمدة شهر اعتبارا من ٩/١_ وحتي ٢٠٢٣/٩/٣٠م.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى إلى البدء فى عملية تجميل وتطوير الحرم الجامعى ، بعد الإنتهاء من رسم التصميمات المخصصة لذلك من خلال نخبة من المتخصصين ، وذلك استعدادا لاحتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاما على إنشاء الجامعة.