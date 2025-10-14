مدرب ألمانيا: حققنا فوزا قبيحا على أيرلندا الشمالية

نجح المنتخب الألماني في تحقيق فوز شاق على مضيفه أيرلندا الشمالية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب بلفاست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبهذا الانتصار، عزز "المانشافت" صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط متساويًا مع سلوفاكيا الثانية، ولكن متفوقًا بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد أيرلندا الشمالية عند 6 نقاط في المركز الثالث.

الهدف الوحيد في اللقاء جاء من كرة ثابتة، بعدما نفذ الظهير الأيسر ديفيد راوم ركلة ركنية متقنة تابعها المهاجم الشاب نيك فولتيماده بتسديدة ذكية بكتفه سكنت الشباك، ليوقع على أول أهدافه الدولية بقميص ألمانيا.

فرحة البدايات

عقب اللقاء، أعرب نيك فولتيماده عن سعادته الكبيرة بهدفه الأول مع المنتخب، مؤكدًا أنه كان لحظة خاصة بالنسبة له، وقال في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "أن تسجل أول أهدافك الدولية أمر لا يُنسى، ومن المثير أنه جاء بكتفي! المهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث، الأجواء هنا كانت صعبة جدًا، الفوز لم يكن مضمونًا أبدًا، نحن نعمل كثيرًا على الكرات الثابتة، ويسعدني أن أثمرت مجهوداتنا اليوم".

ناجلسمان: فوز قبيح ولكن ضروري

بدوره، أقر المدرب جوليان ناجلسمان بأن الأداء لم يكن على قدر الطموحات، لكنه شدد على أهمية النقاط الثلاث قائلًا: "لم تكن أجمل مباراة لنا، الأجواء كانت مشتعلة، وكان علينا أن نقاتل على كل كرة ثانية وثالثة، حتى الحكم واجه صعوبة في متابعة كل ما يحدث، وفي النهاية كرة ثابتة صنعت الفارق، نحن نتدرب عليها كثيرًا لأنها أسلحة حاسمة. ربما كان فوزًا قبيحًا، لكنه مهم جدًا في سباق التأهل".

وتطرق ناجلسمان إلى الحديث عن مركز حراسة المرمى وجدل عودة مانويل نوير، فقال: "منذ اعتزال مانو لم نخسر بسبب خطأ من الحراس، بومان يقدم أداءً رائعًا، ومانو يمر بموسم جيد مع بايرن، لكن الجدل حول هذا الموضوع لا يفيد أحدًا، لا الحراس الحاليين ولا مانو نفسه".

وأكد أن الأهم هو الموقف في جدول الترتيب: "اليوم كنا نحتاج إلى الفوز أكثر من أي شيء، اللعب هنا يتطلب قتالًا بدنيًا، الكرة لا تستقر كثيرًا على الأرض، لذلك التركيز كان على النتيجة وليس الجماليات".

كيميش: معركة حقيقية

من جانبه، أقر القائد جوشوا كيميش بصعوبة المواجهة قائلًا: "كنا نأمل في سيطرة أكبر، لكن المباراة كانت سريعة ومفتوحة للغاية، في الشوط الثاني حاولنا فرض إيقاعنا لفترة قصيرة فقط، لكنها كانت معركة حقيقية، الأهم أننا خرجنا بالنقاط الثلاث ولم نستقبل أهدافًا للمباراة الثانية على التوالي، لو قيل لي قبل المباراتين أننا سنفوز بهما دون أن تهتز شباكنا، كنت سأقبل فورًا".

الأجواء الحماسية

أما ديفيد راوم، صانع هدف اللقاء، فأشاد بالأجواء في بلفاست، وصرّح: "الأجواء كانت رائعة بحق، الجماهير هنا صنعت حالة فريدة، وهذا هو جمال كرة القدم، كان علينا أن نقاتل على كل كرة، وأنا فخور بما قدمه الفريق اليوم، الفوز كان مستحقًا بكل تأكيد".

ما ينتظر المانشافت

تستكمل ألمانيا مشوارها في التصفيات خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث تحل ضيفة على لوكسمبورج في الرابع عشر من الشهر، بينما تلتقي سلوفاكيا مع أيرلندا الشمالية في اليوم ذاته، على أن تُختتم مباريات المجموعة في السابع عشر من نوفمبر حين تستقبل ألمانيا نظيرتها سلوفاكيا في لايبزيج في مواجهة قد تحسم صدارة المجموعة، بينما تلتقي أيرلندا الشمالية بلوكسمبورج.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس المقبل.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن

وبذلك، يرتفع عدد المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى مونديال 2026 إلى 22 منتخبًا، من بينها الثلاثي المستضيف (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، إلى جانب 6 منتخبات من آسيا هي أستراليا، إيران، اليابان، الأردن (في أول مشاركة لها)، كوريا الجنوبية وأوزبكستان (ظهور أول أيضًا).

ومن إفريقيا تأهلت منتخبات الجزائر، الرأس الأخضر (لأول مرة)، مصر، غانا، المغرب وتونس، بينما حجزت 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية بطاقات العبور وهي الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي وأوروجواي، إضافة إلى نيوزيلندا ممثل قارة أوقيانوسيا.