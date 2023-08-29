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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

فيديو جديد لحادث
فيديو جديد لحادث الفاشينستا الكويتية يثير الجدل شاهد حول س

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع على تطبيق تويتر الكثير من الجدل وقد وثقت الفيديو إحدى  كاميرات المراقبة.

 

 ويوثق الفيديو حادث الفاشونيستا  الكويتية فاطمة المؤمن المروع والذي أدى إلى وفاة أكثر من شخص وهي تقوم بالقيادة بسرعة تكاد  تكون جنونية.

وقد ذكرت الوزارة في بيانها أنه قد تم توجيه العديد من التهم بحق الفاشينيستا هي القتل والإصابة بالخطأ وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة  والإشارة الضوئية الحمراء والقيادة  برعونة وبتأمين غير ساري المفعول والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات  العامة، وذلك بعدما انتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي وهو يُظهر حادثا مروريا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الشابة فاطمة المؤمن، ما أثار غضب الشارع الكويتي.

 

تعد  فاطمة  المؤمن هي خبيرة تجميل، ومدونة أزياء كويتية عمرها  30 عاماً واشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينستا الكويتية

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