قناة عبرية: مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع قريبا لمناقشة سيناريوهات حرب شاملة

قالت القناة الـ13 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي المصغر "الكابينيت" في اجتماعه القادم سيناريو الحرب الشاملة.

وأضافت القناة "أمام تهديدات نصر الله وتزايد التوتر على الحدود الشمالية، من المتوقع أن يناقش وزراء الحكومة السيناريو لحملة واسعة وشاملة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد لعرض السيناريوهات على الكابينيت، ومن المحتمل أن يتم طرح ذلك خلال المناقشة المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر.

وأوضحت القناة: "اجتماع الكابينت المقبل سيناقش سيناريوهات مختلفة من المتوقع حدوثها بعد مواجهة مع حزب الله، من بينها التعامل مع حرب واسعة من لبنان وغزة وسوريا سيتخللها إطلاق صواريخ بعيدة المدى، واندلاع أحداث في مدن الداخل المحتل، على غرار ما جرى في عملية حارس الأسوار.

وقال مسؤولون سياسيون في هذا السياق: "إن الوضع الذي نحن فيه يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشعل الحرب".