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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

الأسنان
الأسنان

تراكم البلاك وتسوس الأسنان من المشكلات الشائعة بشكل واسع جدا بين الأشخاص من مختلف الأعمار.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب البحث عنها وتناولها للوقاية من تسوس الأسنان والبلاك وفقا لموقع جامعة rochester

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الفواكه والخضروات الغنية بالألياف: تساعد الأطعمة التي تحتوي على الألياف في الحفاظ على نظافة أسنانك ولثتك، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)كما أنها تحصل على تدفق اللعاب وبجانب العناية الجيدة بالأسنان في المنزل، يعد هذا أفضل دفاع طبيعي ضد تسوس الأسنان وأمراض اللثة. بعد حوالي 20 دقيقة من تناول شيء يحتوي على السكريات أو النشويات، يبدأ اللعاب في تقليل آثار الأحماض والإنزيمات التي تهاجم أسنانك ويحتوي اللعاب على آثار من الكالسيوم والفوسفات، لذا فهو يعيد أيضًا المعادن إلى مناطق الأسنان التي فقدتها بسبب الأحماض البكتيرية.

الجبن والحليب والزبادي العادي ومنتجات الألبان الأخرى: الجبن هو صانع آخر للعاب ويساعد الكالسيوم والفوسفات الموجود في الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى على استعادة المعادن التي قد تكون أسنانك قد فقدتها بسبب الأطعمة الأخرى كما أنها تساعد في إعادة بناء مينا الأسنان.

الشاي الأخضر والأسود: يحتوي كلا النوعين من الشاي على مادة البوليفينول التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك و هذه المواد إما تقتل البكتيريا أو تعيقها وهذا يمنع البكتيريا من النمو أو إنتاج حمض يهاجم الأسنان.

اعتمادًا على نوع الماء الذي تستخدمه لتحضير الشاي، يمكن أن يكون كوب الشاي أيضًا مصدرًا للفلورايد.

العلكة الخالية من السكر وهذا صانع لعاب رائع آخر يزيل جزيئات الطعام من فمك.

الأطعمة التي تحتوي على الفلورايد و مياه الشرب المفلورة، أو أي منتج تصنعه باستخدام الماء المفلور، يساعد أسنانك. ويشمل ذلك العصائر المجففة (طالما أنها لا تحتوي على الكثير من السكر) والحساء المجفف والأطعمة المحضرة تجاريًا، مثل منتجات الدواجن والمأكولات البحرية والحبوب المجففة، يمكن أيضًا أن توفر الفلورايد.
 

الاسنان امراض اللثة قتل البكتيريا مادة البوليفينول منتجات الدواجن تسوس الأسنان تدفق اللعاب الفوسفات

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احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

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