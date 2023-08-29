ابعد عنها .. أطعمة ومشروبات تسبب تسوس الأسنان

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الأسنان وتسوسها فهو من أكثر المشكلات الصحية بين جميع الأعمار بداية من الأطفال إلى كبار السن.

ومن المعروف أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في سرعة تلف الأسنان وتسوسها.

لذا نعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة التي تعجل من التلف والتسوس وفقا لموقع جامعة rochester.

الحلوى اللزجة والحلويات: إذا كنت تأكل الحلويات، فاختر تلك التي تخرج من فمك بسرعة لذا اعترض على المصاصات والكراميل وقطرات السعال التي تحتوي على السكر المكرر و لقد تم الترويج لآثار الشوكولاتة على منع تسوس الأسنان على نطاق واسع (إلى حد كبير من خلال الدراسات التي تمولها صناعة الحلوى) ولم يتم إثبات ذلك بشكل كامل.

لكن قانون ADA ينص على أن الشوكولاتة تغسل الأسنان بسرعة أكبر من أنواع الحلوى الأخرى والشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو) لها بعض الفوائد الصحية وأظهرت بعض الدراسات أن الشوكولاتة ليست سيئة مثل أنواع السكر الأخرى.

الأطعمة النشوية التي يمكن أن تعلق في الفم وعلى سبيل المثال، يمكن أن ينحصر الخبز الطري ورقائق البطاطس بين أسنانك.

مشروبات غازية: هذه المشروبات هي المصدر الرئيسي للسكر المضاف بين الأطفال والمراهقين وأنها محملة بالسكر وتحتوي معظم المشروبات الغازية على أحماض الفوسفوريك والستريك التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

المواد التي تجفف فمك وتشمل هذه الكحول والعديد من الأدوية: إذا كانت الأدوية هي السبب، فتحدث مع مقدم رعاية الأسنان الخاص بك حول الحصول على غسول بالفلورايد، أو هلام الفلورايد لتنظيف أسنانك.