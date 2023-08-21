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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتدخلك العمليات ..كيف تحمى نفسك من أورام القولون الحميدة

القولون
القولون

تعد أورام القولون الحميدة من المشكلات الصحية التي لا يتوفر الوعى الكافي عنها لدى عدد كبير من الأشخاص رغم أنها قد تتسبب في خضوعهم للجراحة.

ووفقا لما جاء في موقع" كلافيند كلينك " يمكنك تقليل خطر الإصابة بالزوائد اللحمية أو الأورام في القولون من خلال النصائح التالية:

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تجنب الكحوليات الزائدة ولا تدخن التبغ


افقد أي وزن إضافي لتطبيع مؤشر كتلة جسمك.
تمرين - بما في ذلك 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل وجلستين من تقوية العضلات في الأسبوع


تناول ما لا يقل عن 3-5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا لتنظيف القولون وتقوية المناعة.


تجنب الأطعمة الدهنية والمعالجة واللحوم الحمراء الزائدة.


تبين أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا يقلل من أورام القولون والمستقيم والسرطان. 

يمكن أن يكون للأسبرين آثار جانبية ويجب مناقشة استخدام ومخاطر وفوائد الأسبرين مع طبيبك لتجنب ضرر القولون أو أى عضو اخر.

القولون الأطعمة الدهنية الزوائد اللحمية أسبرين أورام القولون تقوية المناعة تقوية العضلات تنظيف القولون

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