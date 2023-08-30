خبير: بريكس تشكل 33% من حجم الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادي، أن بريكس تسيطر بنسبة 33% على حجم الإقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن بريكس تمثل قوة اقتصادية كبرى.

وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر تعتبر بوابة القارة الإفريقية الأساسية، مؤكدا أن تجمع البريكس، وجد في مصرقوة إقليمية كبيرة، مما سهل الموافقة على إنضمام مصر.

تجمعها سمات مشتركة

وتابع الخبير الإقتصادي مدحت نافع، أنه منذ أن تم صك مصطلح "بريكس" عام 2001، كان هدفه مجموعة دول لا تجمعها إقليم مشترك، ولكن تجمعها سمات مشتركة.