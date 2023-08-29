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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل ببنها

غرق طفل
غرق طفل

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جهودها لانتشال جثة شاب صغير لقى مصرعه غرقا أثناء الإستحمام بمياه نهر النيل فرع الرياح التوفيقى بمنطقة الرملة التابعة لمدينة بنها، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بغرق طفل يدعى " عبدالفتاح ع.م" 15 سنة، بالصف الأول الثانوى ومقيم بقرية الرملة بمركز بنها.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقى جرفه المياه، وحاول شباب المنطقة انقاذه، ولم تتمكن من الوصول له، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتقال جثمان الطفل.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

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