عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني عادل مفاجأة حفل كايرو ستيبس اليوم .. تفاصيل

صدى البلد

يحل الفنان هاني عادل ضيفا على حفل الفرقة العالمية كايرو ستيبس، على مسرح أوبرا جامعة مصر، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء.


ويطل هاني عادل على جمهور كايرو ستيبس بإطلالة غنائية غير معتادة، عبر غنائيه قصيدة من قصائد الإمام الشافعي على طريقة موسيقى الفرقة العالمية، في أول دويتو غنائي يجمع بينهما، كما يشارك في تأدية واحدة من أشهر مقطوعات كايرو ستيبس.


وتعيد كايرو ستيبس إحياء مشروعها الموسيقي الشهير "المولد والميلاد" الذي تمزج خلاله بين روائع الموسيقى الصوفية والترانيم في توليفة من موسيقى الجاز العالمية والإيقاعات الشرقية، وذلك بعد غياب مايزيد عن خمس سنوات منذ آخر حفلات "المولد والميلاد" في مصر.


وينضم هاني عادل لتوليفة مفاجآت غنائية في حفل كايرو ستيبس بضيافة المنشد والمطرب علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس لتقديم القصائد الصوفية، بجانب المرنمين مونيكا جورج وبيتر غطاس في تقديم الترانيم المسيحية وبقيادة موسيقية للمايسترو رامي عطالله،  مع العرض الحي الأول لمشروع كايرو ستيبس الموسيقي الجديد "روائع الإمام الشافعي".


كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

المطرب على الهلباوى الفنان هانى عادل كايرو ستيبس علي الهلباوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست

مواعيد المباريات الودية .. تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

صاحب النادي.. وكيل كولر يكشف مدى سعادته في الأهلي

بسبب واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود.. بسمة وهبة تبكي بالدموع |شاهد

الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر

حسين حمودة: نجيب محفوظ شيد مشروعه الأدبي بوعي عميق بأبعاد الهوية المصرية|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ