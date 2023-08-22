هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركته في فيلم "Hidden Strike" الذى جمعه بالنجمين جاكى شان وجون سينا والذى يعرض على منصةNetflix.

وقال هانى عادل لعدسة صدى البلد :" لما دخلت اللوكيشن قابلت الفنانة ليلى عزالعرب وشعرت بالاطمئنان.

وأضاف هانى عادل فى حواره لعدسة صدى البلد:" ثم دخل جون سينا ليرحب بى وقال أهلا بك يا صديقى ".

وعن لقائه الأول بـ جاكى شان أوضح هانى عادل :" فى البداية عندما رأيت جاكى شان للمرة الأولى شعرت بالخوف والتوتر ، وكان يبدو عن شخصيته الحدة حتى لا يلتقط معه الحضور الصور ، وطلبت منه أن التقط معه صورة بعد ثالث يوم تصوير، وطلب منى أنتظره ليغير ملابسه، ثم وثق فى أننى لن أنشر أي صورة، وبعدها أصبحنا نلتقط الصور بأزياء الشخصيات،وكان يطمئن على باستمرار".

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا اليوم على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.



