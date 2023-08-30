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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بحركة الذهب في البورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية.  

وتحركت أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إلى أن استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2225 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب تحركات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لـ جولد بيليون عند المستوى 1914 دولارًا للأونصة أقل بمقدار 2 دولار عن سعر الافتتاح، يأتي هذا بعد أن نجح الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% لتستقر التداولات فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

وحمل خطاب رئيس الفيدرالي في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة الماضية، إشارات بأن الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في أسعار الفائدة للعمل على تهدئة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع مستهدف التضخم لدى البنك الفيدرالي عند 2%.


 

 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023 وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2225  جنيهًا، وذلك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2549 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2225 جنيهًا للشراء 2205 جنيهات للبيع.

 

أسعار الذهب اليوم 

 

وتشير التوقعات إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمية إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية بأنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرصًا تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريح أعضاء الشعبة العامة للذهب.


 سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1911 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.840 جنيهًا.

 

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