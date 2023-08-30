عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر 4 طائرات.. هجوم بمسيرات على مطار بسكوف الروسي| فيديو وصور

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام روسية، بوقوع انفجارات وحريق بعد هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام” أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

من جانبها، ذكرت الطوارئ الروسية أن 4 طائرات تعرضت لأضرار بعد هجوم بمسيرات على مطار بسكوف العسكري.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على منصة "إكس"، دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المطار جراء حريق بسبب الانفجار.

واستشهد رواد "إكس" بمنشورات لسكان محليين سمعوا انفجارات وإطلاق نار.


 

انفجارات مطار بسكوف روسيا الجيش الروسى بسكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست

مواعيد المباريات الودية .. تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

صاحب النادي.. وكيل كولر يكشف مدى سعادته في الأهلي

بسبب واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود.. بسمة وهبة تبكي بالدموع |شاهد

الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ