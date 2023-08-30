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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تستعرض خطة هدم مباني استاد الغردقة الآيلة للسقوط

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في خطوة مهمة تهدف إلى تطوير بنية ملعب الغردقة، استضافت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، مجموعة من المقاولين لبحث ومناقشة خطة إزالة المباني الآيلة للسقوط داخل استاد الغردقة، وذلك بناءً على تقييم دقيق لحالتها الحالية.

تم تنفيذ دراسات شاملة وتحليل هيكلي للمباني الموجودة داخل الملعب، واستنادًا إلى نتائج هذه الدراسات، ستتم عمليات هدم تلك المباني بالتعاون مع فرق هندسية متخصصة في هذا المجال. سيتم تنفيذ عمليات الهدم باستخدام معدات متطورة وفقًا لأعلى المعايير الأمنية والبيئية، بهدف ضمان سلامة المنطقة المحيطة والحفاظ على البنية التحتية الموجودة.

وأوضح حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين بنية مرافق الرياضة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للجماهير والرياضيين.. كما أكد على أهمية التعاون المثمر مع الخبراء والفرق الهندسية لضمان تنفيذ العمليات بكفاءة وبحرفية عالية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحفاظ على المرافق الرياضية وتجديدها، من خلال إعادة هيكلة الملعب بما يتوافق مع معايير الجودة والأمان. من المتوقع أن تكون هذه الخطوة إضافة إيجابية للبيئة الرياضية المحلية ومحطة تحفيزية للتطور والنمو في المنطقة.

مديرية الشباب والرياضة استاد الغردقة هدم مباني تطوير بنية رياضيه سلامة بيئة آمنة

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