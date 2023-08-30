TCL تطلق أولى هواتفها المزودة بتقنية NXTPAPER الصديقة للعين

أعلنت شركة الالكترونيات الصينية TCL، عن دمج تقنية العرض NxtPaper الجديدة، ضمن هواتفها الأحدث TCL 40 NxtPaper و TCL 40 NxtPaper 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تركز تقنية الشاشة NxtPaper، على راحة العين وتقليل الوهج مع الحفاظ على الألوان النابضة بالحياة، وتهدف TCL إلى تخفيف الضغط على أعين مستخدمي الشاشات الرقمية التي يتم استخدامها طوال اليوم.

سعر ومواصفات هاتف TCL 40 NxtPaper

يتميز هاتف TCL 40 NxtPaper، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وبدقة +FHD، تتميز بوضع خاص للقارئ الإلكتروني يتيح تحويل واجهة المستخدم إلى التدرج الرمادي لتسهيل القراءة على العيون.

ويمكن استخدام TCL 40 NxtPaper، كمفكرة مع الحافظة الاختيارية التي تتضمن القلم الذكي T-Pen، وتتكون تقنية NxtPaper من عدة طبقات، وتجعل إحداها استخدام القلم يبدو أقرب إلى استخدام قلم وورقة حقيقيين.

ويتم تشغيل TCL 40 NxtPaper، بواسطة معالج ميدياتك Helio G88، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSD.

ويتضمن إعداد الكاميرا بهاتف TCL 40 NxtPaper، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعد هاتف TCL 40 NxtPaper، مخصصا للقراءة وتدوين الملاحظات، كما تتميز شاشته الكبيرة بمكبرات صوت ستيريو مع تقنية DTS 3D Boom Sound. ويتوفر أيضا منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

ويدعم هاتف TCL 40 NxtPaper، الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يقوم بشحن بطارية بقوة 5010 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بنسبة 50 % في غصون 30 دقيقة تقريبا، في حين يستغرق الشحن الكامل 100 دقيقة.

ويتوفر هاتف TCL 40 NxtPaper مقابل سعر يبدأ من 215 دولار (أي ما يعادل 6650 جنيه مصري).

TCL 40 NxtPaper

سعر ومواصفات هاتف TCL 40 NxtPaper 5G

يستخدم TCL 40 NxtPaper 5G أيضا تقنية العرض المريحة للعين، ويقترن بشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.6 بوصة وبدقة +HD وبمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ويدعم أيضا العمل مع القلم الالكتروني T-Pen.

وتتيح ميزة NxtPaper القياسية للهاتف ضبط درجة حرارة لون الشاشة وفقًا للضوء المحيط، وينصب تركيز الشركة عبر هاتف TCL 40 NxtPaper 5G، على توفير دعم لشبكات الجيل الخامس بسعر معقول، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6020 والذي يأتي مقترنا بسعة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت +6 جيجابايت افتراضية.

TCL 40 NxtPaper 5G

ويحزم هاتف TCL 40 NxtPaper 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وجاء هذا الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويمتاز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم NxtPaper، ويتوفر هاتف TCL 40 NxtPaper 5G مقابل سعر يبدأ من 270 دولار (أي ما يعادل 8350 جنيه مصري).