مسكون بالأشباح.. امرأة أمريكية تتعرض لأمر مفزع من هاتفها الخاص| تفاصيل

عبرت ديان كي التي تبلغ من العمر 80 عاما عن رعبها الشديد من هاتفها الجديد Motorola G13 إلى الحد الذي جعلها تغلقه وتضعه في درج بجانب سريرها، لأنه ينهال عليها بآلاف الرسائل النصية نفسها في كل يوم.

ضوء ساطع

روت ديان قصتها قائلة إنها ذات يوم استيقظت من نومها على ضوء ساطع من هاتفها الجديد Motorola G13، وبشكل طبيعي أطفأت الضوء وعادت إلى النوم مرة ثانية.

لكنها فوجئت أنها في اليوم التالي تعرضت لنفس الضوء في نفس الموعد، ومنذ ذلك الحين ظل الضوء يطاردها في نفس الوقت من كل ليلة، وفقًا لموقع “ديلي ستار”.

لا يوجد شك – لم أنساك

وأضافت السيدة العجوز التي تعيش في هورستيد، نورفولك، أمريكا أن جهازها يرسل لها أيضًا آلاف الرسائل النصية نفسها كل يوم والتي مفادها "لا يوجد شك – لم أنساك".

مسكون بالأشباح

وأوضحت أنها الآن تستخدم هاتفها القديم ولا تستطيع الاستغناء عنه لأنها حقًا تمر بأمر سخيف مع هاتفها الجديد وترغب في التخلص منه، قائلة: "يبدو الأمر كما لو كان الهاتف مسكونًا بالأشباح، وأشياء مثل تلك تخيفك في مثل عمري".

في هذا السياق، قالت الوسيطة الروحية “تيتا” إنه "من المرجح أن يكون هناك خلل تقني في الهاتف وليس شبحًا".

وأضافت: "لم أصادف هاتفًا مسكونًا من قبل، لذا أقول إن هذا نادر جدًا، لكن هذا ممكن تمامًا، لأن الأمر كله يتعلق بالطاقة المرتبطة به وما يرتبط بها، فأي شيء يمكن أن يصبح مسكونًا من الناحية النظرية".