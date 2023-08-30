عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

هذه الأطعمة تضر
هذه الأطعمة تضر قلبك

حذر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا من أطعمة تضر بصحة القلب:

وقال شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك أطعمة غير صحية يجب تجنبها والإبتعاد عنها لأنها تضر بصحة القلب وهي تشمل ما يلي :

أول تحرك فرنسي بعد سيطرة عسكريين على الحكم في الجابون

ريم مصطفى تشارك كواليس تصوير فيلم أهل الكهف

هذه الأطعمة تضر قلبك

هذه الأطعمة تضر قلبك

الأطعمة العالية بالدهون المشبعة: تشمل اللحوم الحمراء الدهنية، والأطعمة المقلية، والمنتجات الألبانية الدهنية مثل الزبد والجبن. تناول الكميات الزائدة من الدهون المشبعة يمكن أن يزيد من مستويات الكولسترول الضار في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة العالية بالصوديوم: تشمل الأغذية المعلبة، والأطعمة السريعة، والوجبات الجاهزة. ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الأمراض القلبية.

الأطعمة العالية بالسكر المضاف: تشمل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات المصنعة. استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الأطعمة المصنعة ذات المكونات الصناعية: تشمل الوجبات السريعة، والأطعمة المعلبة، والمعجنات المصنوعة تجاريًا. هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر المضاف، وقد تزيد من خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية.

للحفاظ على صحة القلب، يُنصح بتناول نظام غذائي متوازن يشمل الأطعمة الطبيعية والغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور. كما يجب ممارسة النشاط البدني بانتظام والامتناع عن التدخين وإدارة الضغط والوزن بشكل صحيح.

مع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب أو الاختصاصي التغذية للحصول على نصائح مخصصة وشاملة لحالتك الصحية الفردية.

أطعمة غير صحية يجب تجنبها والإبتعاد أطعمة تضر بصحة القلب القلب الأطعمه الأطعمة المصنعة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حريق هائل يلتهم مسجدا أثريا في الدقهلية.. ما القصة؟

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

14 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

مساء اليوم.. إنتشار رائحة الغاز الطبيعي بالمعادي والبترول تطمئن السكان

مجلس المطارات الدولي.. مركز محوري متميز يربط المسافرين بمواقع مصر الأثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد زلزال بقوة 7 درجات|هذه الدول مُهدّدة بتسونامي.. واعرف موقف الإسكندرية.. تفاصيل

المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ