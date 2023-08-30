المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

حذر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا من أطعمة تضر بصحة القلب:

وقال شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك أطعمة غير صحية يجب تجنبها والإبتعاد عنها لأنها تضر بصحة القلب وهي تشمل ما يلي :

هذه الأطعمة تضر قلبك

هذه الأطعمة تضر قلبك

الأطعمة العالية بالدهون المشبعة: تشمل اللحوم الحمراء الدهنية، والأطعمة المقلية، والمنتجات الألبانية الدهنية مثل الزبد والجبن. تناول الكميات الزائدة من الدهون المشبعة يمكن أن يزيد من مستويات الكولسترول الضار في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة العالية بالصوديوم: تشمل الأغذية المعلبة، والأطعمة السريعة، والوجبات الجاهزة. ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الأمراض القلبية.

الأطعمة العالية بالسكر المضاف: تشمل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات المصنعة. استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الأطعمة المصنعة ذات المكونات الصناعية: تشمل الوجبات السريعة، والأطعمة المعلبة، والمعجنات المصنوعة تجاريًا. هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر المضاف، وقد تزيد من خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية.

للحفاظ على صحة القلب، يُنصح بتناول نظام غذائي متوازن يشمل الأطعمة الطبيعية والغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور. كما يجب ممارسة النشاط البدني بانتظام والامتناع عن التدخين وإدارة الضغط والوزن بشكل صحيح.

مع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب أو الاختصاصي التغذية للحصول على نصائح مخصصة وشاملة لحالتك الصحية الفردية.